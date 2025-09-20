"Sessiz Kurye" ve yaygaracı kurye!

İngiltere dış istihbarat servisi MI6'nın başkanı Richard Moore, görevinden ayrılmadan önce "Sessiz Kurye" adı verilen sanal casusluk uygulamasını İstanbul'da tanıtıyor! Sessiz Kurye'nin kullanım talimatları, MI6'nın yeni YouTube kanalından da yayınlandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, portalın "MI6'nın İngiltere, Rusya ve dünya çapında yeni casuslar edinebilmesini sağlayacağını" söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, platformu kullanmak isteyen potansiyel muhbirlere özel bir internet tarayıcısı indirme, güvenilir bir VPN kullanma ve kendi adlarına olmayan bir telefon üzerinden işlem yapma tavsiyesi verildi.

Tanıtımda, James Bond tarzı görüntülerin yer aldığı bir video ve Rusça "bilgi aktarımı" ifadesinin yer aldığı bir dosya gösterildi.

Benzer bir uygulamayı 2013'te CIA başlatmış ve Rus muhbirlerin nasıl işe alındığını açıklamıştı.

Bu arada İngiltere ile ABD arasında güvenli iletişim için Google ile ortaklık kurulmuştu.

MI6 Başkanı Richard Moore da 2023'te Prag'da yaptığı konuşmada Rus vatandaşlarını Birleşik Krallık adına casusluk yapmaya çağırmıştı.

***

CIA ve MI6'nın, dünya çapında muhbirlerin kullanacağı birer İnternet portalı kurması, istihbarat elemanı çalıştırmadan bilgi toplamayı sağlayabilir mi? Hiç sanmıyorum. Bilgi toplanmak istenen ülkelerin istihbarat servisleri, kendi elemanlarını görevlendirerek, CIA ve MI6'ya sürekli yanlış bilgiler gönderebilir. İnandırıcılık sağlamak için doğru bilgiler de gönderebilirler... Bu durumda, "sessiz kurye" projesi, bumerang gibi döner, CIA ve MI6'ya çarpar! En azından boş işlerle uğraşmak zorunda kalırlar.

Tabii dünyanın en büyük iki istihbarat örgütü, herhalde, bunun da önlemini alabilir ama sisteme hiçbir zaman güven olmaz...

***

Konunun bizi ilgilendiren tarafı, Sessiz Kurye projesinin İstanbul'da tanıtılmasıdır! Hedef ülkeler, ilk planda Rusya ve Çin gibi gösteriliyor ama tanıtım Türkiye'de yapılıyor. Anlaşılan o ki İstanbul, CIA ve MI6'nın operasyon üssü olarak kullanılıyor...

Gerçi Türkiye'den de Sessiz Kurye'ye muhbirler ordusu katacaklardır ama buna ihtiyaçları yok ki... Türkiye'de başbakanlık yapmış bir kişi bile CIA'ya rapor veriyordu. Yakın zamanda da CIA'nın yan kuruluşuna düzenli rapor gönderenler, Vikileaks belgelerinde ortaya çıktı...

Fakat CIA ve MI6'nın bunlara da ihtiyacı yok. Nokta operasyonlarda, alenen çok sayıda akademisyen ve gazeteciyi kullanıyorlar zaten... Bir ara MİT, ABD Büyükelçiliği'nde bir Türk tarihçisinin verdiği “Osmanlıcılık kursu”na katılan 30 kadar gazeteciyi sorguladı ama yargılanan bile olmadı! O gazetecilerin görevi, Büyük Orta Doğu Projesi’ni, “Yeniden Osmanlı oluyoruz” diye göstermekti...

Yine, Wall Street Journal gazetesinde Hugo Pope'un başlattığı "Türkiye'deki Türklük oranı" ile ilgili uydurma iddialara, Türkiye'den destek veren akademisyen ve köşe yazarları uyarılmadı bile... Çünkü iktidar da Hugo Pope adlı gazeteci bir tarafa; doğrudan CIA’nın beyni Graham Fuller'in "Yeni Türkiye Cumhuriyeti!" adlı kitabını, neredeyse parti programı gibi uyguluyordu.

***

Türkiye'de siyasette parlayan ama Amerikan eğitiminden hiç geçmemiş kişiler, ABD ve İngiltere derin devletlerinin strateji üreten kuruluşlarında ağırlanıyor, sorgulanıyor, bir anlamda sınavdan geçiriliyor. Uygun gördüklerine iki aylık, beş aylık eğitimler de veriyorlar. Sonra da siyasette destekliyorlar. ABD'nin tercih ettiği adayların iktidar olması için, onların siyasi rakiplerine istihbarat ağlarından galen bilgiler üzerinden operasyon düzenliyorlar. İsim vermeme gerek var mı? Bütün bunlar herkesin gözü önünde ve büyük yaygaralarla yapıldı, yapılıyor.

Türkiye'de alenen bilgi veren, “yaygaracı kuryeler” kullanıyorlar, sessiz kuryeye pek ihtiyaç duymuyorlar...