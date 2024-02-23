Sevdiği adamla evlenebilmek için sokak sokak su dağıtarak dua istedi

Murat Öztürk
Sevdiği adamla evlenebilmek için sokak sokak su dağıtarak dua istedi
İstanbul’un Ataşehir semtinde sevdiği adam ile evlenmek isteyen bir kadın sokakta insanlara su dağıtarak dua istedi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

‘Liuu.99’ kullanıcı adı ile TikTok platformunda videolar paylaşan bir genç kadın, sevdiği adamla evlenebilmek için sıra dışı bir yönteme başvurdu. İstanbul’un Ataşehir ilçesinde bir kağıda, “Bana dua edin onunla evleneyim” yazarak bir koli suyun üzerine yapıştıran genç kadın, sokak sokak, AVM AVM gezerek elindeki suları insanlara dağıttı.

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O anları bir arkadaşı ile kayıt altına alan kadın, daha sonra videoyu TikTok platformuna yükledi. Kısa sürenin ardından binlerce yorum ve izlenmeye kavuşan video en sonunda bütün sosyal medya platformlarında viral oldu.

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Bazı kullanıcılar bu sıra dışı taktiği gördükten sonra kendilerinin de bu taktiği uygulayacağını paylaşırken diğer kullanıcılar ise gönderinin altına yazdıkları videoda kendilerine de dua istediklerini belirten yorumlar yaptı.

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