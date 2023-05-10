Sevgilisini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

İstanbul Esenler'de tartıştığı sevgilisi Hanife Burma'yı bıçaklayarak öldüren Zekeriya Tokmak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Tokmak'ın 'kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'tehdit' suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.

Sevgilisini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

DHA’nın haberine göre, olay, pazartesi günü saat 15.30 sıralarında Havaalanı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatı katında meydana geldi. 57 yaşındaki Zekeriya Tokmak ile uzun süredir birlikte yaşadığı Hanife Burma arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tokmak, Burma'yı bıçaklayarak yaraladı. Sesleri duyan komşular polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Tokmak'ı elinde bıçakla kanlar içinde yerde yatan Burma'nın başında beklerken buldu.

Polis, olay yerine sağlık ekibi çağırdı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Burma hayatını kaybetti. Polis, bıçaklı şüpheli Tokmak'ı gözaltına aldı. Tokmak, emniyette verdiği ifadede Burma ile gönül ilişkisi olduğunu, bir süre önce Burma ile sorun yaşadığını, olay günü konuşmak için Burma'nın yanına geldiğini, tartıştıklarını sonra da kadını bıçakladığını itiraf etti. Tokmak hakkında yapılan sorgulamada, şüphelinin 'kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'tehdit' suçlarından kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tokmak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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