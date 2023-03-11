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Sevgilisini öldürdü polisten kaçamayınca intihar etti

Ankara'da Yiğit Bozkurt, eski kız arkadaşı Gaye Güven'i tabancayla başından vurarak öldürüp, ardından aynı silahla intihar etti.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 07:00
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Sevgilisini öldürdü polisten kaçamayınca intihar etti

Sevgilisini öldürdü polisten kaçamayınca intihar etti
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DHA ve İHA'nın haberlerine göre, olay, saat 03.00 sıralarında Altındağ ilçesinde meydana geldi. Gülpınar Mahallesi'nde ikamet eden 24 yaşındaki Gaye Güven'in bulunduğu daireye gelen eski erkek arkadaşı Yiğit Bozkurt, zile bastı. 

Bozkurt,  Gaye Güven'le konuşmak istediğini söyleyerek kapıyı açmasını istedi. Ardından Yiğit Bozkurt, kapıyı açan Gaye Güven'in başına tabancayla ateş etti. 

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

TAKSİDE İNTİHAR ETTİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay sonrası kaçan Bozkurt'u yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Yürütülen  çalışma sonrası ekipler Yiğit Bozkurt'un olay sonrası taksiyle kaçtığını belirledi. 

Ekiplerce, Güneşevler Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde durdurulan takside bulunan Yiğit Bozkurt, yakalanacağını anlayınca aynı tabancayla  yaşamına son verdi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken Gaye Güven ve eski sevgilisi Yiğit Bozkurt'un cenazeleri morga kaldırıldı.

 

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