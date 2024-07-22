Sevilen oyunun yapımcısı dev şirketleri suçladı. En tartışmalı oyun türüyle ilgili flaş çıkış

Sürekli yeni içerik alan ve güncellenen servis oyunları bir dönem oyun sektörünün geleceği olarak görülürken bazı dev şirketler de bu alana ciddi yatırımlar yaptı. Ancak Warframe ve Destiny 2, Valorant ve Genshin Impact gibi oyunların başarısını gören dev şirketlerin büyük bir çoğunluğu yaptığı yatırımların karşılığını alamadı.

Son dönemde Marvel's Avengers veAnthem gibi servis oyunlarının büyük fiyaskoları buna en güzel örnekler oldu. Öte yandan Suicide Squad da oldukça düşük oyuncu sayısı ile dikkat çekiyor.

Servis oyunlarının en başarılı örneklerinden Warframe’in geliştiricisi Digital Extremes’ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Şirketin patronu Steve Sinclair, büyük şirketlerin servis oyunu geliştirmeyi erken bıraktığını savunarak bu konuda daha fazla çalışmaları gerektiğini söyledi.

Dev şirketlerin bir oyunda başarısız olduktan sonra hemen servis oyunu yapmayı bıraktığını belirten Sinclair, “Hayatınızın bu kadar çok yılını bu sistemleri geliştirmeye, teknoloji geliştirmeye veya bir topluluğun başlangıcını inşa etmeye harcadığınızda ve işletme maliyetleri yüksek olduğu için sayıların düştüğünü gördüğünüzde dehşete düşüp ayrıldığınızda bu bir utanç değil mi?" dedi.

Digital Extremes, 2017 yılında The Amazing Eternals’ı daha kapalı beta aşamasında yayından kaldırmıştı. Ancak Sinclair, bunun kapatılan diğer servis oyunlarına bir örnek olmadığını söyledi. Sinclair, oyunda en iyi performansı alamadıkları için oyun kapalı betaya çıktıktan 2 ay sonra projeyi tamamen iptal ettiklerini söyledi.