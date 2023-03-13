Jesus Sevilla maçında revizyona gidiyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Temsilcimiz, 2-0 kaybettiği karşılaşmanın rövanşında turu geçmek için sahaya çıkacak.

Teknik direktör Jorge Jesus 11'de bazı değişiklikler yapmayı planlıyor.

İlk maçta teknik heyetin beklediği performansı sergilemeyen futbolcuların kulübeye çekileceği öğrenildi.

Portekizli teknik adam, sağ kanatta İrfan Can Kahveci'nin yerine Arda Güler'e şans vermeyi düşünüyor.

Savunmanın solunda Lincoln Henrique'nin yerine ise Ferdi Kadıoğlu'nun düşünüldüğü; Jayden Oosterwolde'nin de bu bölge için diğer alternatif olduğu gelen haberler arasında...

Sevilla deplasmanında ikinci yarı oyundan alınan Miguel Crespo'nun da kadroda olması beklenmiyor. Portekizli oyuncunun yerine orta sahada Miha Zajc'ın görev alacağı belirtildi.