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Jesus Sevilla maçında revizyona gidiyor

Avrupa Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Perşembe günü Sevilla ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un kadroda revizyona gideceği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 16:35
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Sevilla maçında Jesus'tan revizyon

Jesus Sevilla maçında revizyona gidiyor
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Temsilcimiz, 2-0 kaybettiği karşılaşmanın rövanşında turu geçmek için sahaya çıkacak.

Teknik direktör Jorge Jesus 11'de bazı değişiklikler yapmayı planlıyor.

İlk maçta teknik heyetin beklediği performansı sergilemeyen futbolcuların kulübeye çekileceği öğrenildi.

Portekizli teknik adam, sağ kanatta İrfan Can Kahveci'nin yerine Arda Güler'e şans vermeyi düşünüyor.

Savunmanın solunda Lincoln Henrique'nin yerine ise Ferdi Kadıoğlu'nun düşünüldüğü; Jayden Oosterwolde'nin de bu bölge için diğer alternatif olduğu gelen haberler arasında...

Sevilla deplasmanında ikinci yarı oyundan alınan Miguel Crespo'nun da kadroda olması beklenmiyor. Portekizli oyuncunun yerine orta sahada Miha Zajc'ın görev alacağı belirtildi.

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