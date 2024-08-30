Şevval Sam spor yapmadan fit kaldı! Sırrını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şevval Sam spor yapmadan fit kaldı! Sırrını açıkladı

Ünlü sanatçı Şevval Sam spor yapmadan fit kalması sonrasında sırrını açıkladı.

Sanatçı Şevval Sam, her zaman merak konusu olan güzelliğinin sırrını paylaştı.

Geçtiğimiz aylarda sanat kariyerinde 30. yılını geride bırakan Şevval Sam, geçtiğimiz günlerde bir kozmetik markasının etkinliğine katıldı.

Yılların geçmesine rağmen formda kalmayı başaran ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isim, basın mensuplarıyla samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Yeliz Yeşilmen'den Çağla Şıkel ve Şevval Sam'a salvolarYeliz Yeşilmen'den Çağla Şıkel ve Şevval Sam'a salvolar

Güzelliği hakkında sorulara yanıt veren Şevval Sam, "Güzellik hiçbir zaman benim öncelikli konum olmadı. Ancak beslenmeme özen gösteririm. Yoğun çalışma tempom nedeniyle spor yapma şansım pek olmuyor" dedi.

50 yaşında ve bir çocuk annesi olan Sam, içsel huzurun ve olumlu bakış açısının güzellik üzerindeki etkisine vurgu yaptı.

Sam, "Gönül gözü çok önemlidir. İyi beslenmek, yüz yogası yapmak, iyimser olmak, neşe, heves ve merak... Bunlar insanı hem zinde hem de genç tutar. Hayatın karanlık taraflarına takılmak yerine, iyi yanlarını görmeyi ihmal etmemeliyiz" şeklinde konuştu.

66d147fb1a7c4292-w1200xh1496.webp

Son Haberler
Yol üzerinde bomba gibi patladı
Yol üzerinde bomba gibi patladı
Dünya devi iflas etti. Türk mutfaklarının vazgeçilmeziydi
Dünya devi iflas etti
Bakan Fidan'dan 'vize serbestisi' açıklaması: Son 6 kriter...
Bakan Fidan'dan 'vize serbestisi' açıklaması: Son 6 kriter...
Asya borsaları yeşillendi
Asya borsaları yeşillendi
İlk Hacıosmanoğlu kutladı
Hacıosmanoğlu'ndan duygu dolu mesaj