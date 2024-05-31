Seydikemer'de yörük şenliği

Kaynak: İHA
Seydikemer'de yörük şenliği

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Kayadibi Şehit Er Feruz Zorlu Ortaokulu'nda "Beşkaza'nın Yiğitleri Yörükler Sergisi ve Şenliği" gerçekleşti.

Etkinlikte, temsili yörük göçü, yağlı güreş gösterileri ve halk oyunlarıyla dolu bir gün yaşandı. Ayrıca, bir resim sergisi de açıldı. Şenlik, Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Karakuş, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Nurullah Solak ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, geleneksel kültürün yaşatılması ve tanıtılması hedeflendi. Hem eğitici hem de eğlenceli geçen etkinlikte, katılımcılar keyifli anlar yaşadı

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