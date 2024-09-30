Şeyh Edebali Kültür Şenlikleri coşkuyla kutlandı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, belediye tarafından ilk kez düzenlenen Şeyh Edebali Kültür Şenlikleri büyük bir coşkuyla kutlandı.

ÇOCUKLARA YÖNELİK ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Şenlik kapsamında çocuklara yönelik de birçok etkinlik düzenlendi. Yüz boyama ve çeşitli oyunlar, çocuklar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Ayrıca çocuklar için hazırlanan eğlenceli gösteriler, şenliğe ayrı bir renk kattı.

MEHTER TAKIMI İLGİ ÇEKTİ

Kültür şenliklerinin en dikkat çeken anlarından biri de mehter takımı gösterisiydi. Tarihi kostümler içerisinde marşlar eşliğinde seslendirilen marşlar, izleyenlerden büyük alkış aldı. Şenlikte, bozlak türküleriyle tanınan ustalar topluluğu da sahne aldı.

"BİRBİRİMİZİ SEVECEĞİZ, BİRBİRİMİZE KENETLENECEĞİZ"

Vali Mehmet Makas, Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünün önemine vurgu yaparak, şenliklerin toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirtti. Vali Makas konuşmasında, "Bu şenlik sizin için yapılıyor. Şu meydanda, zikri fikri ne olursa olsun, bir ve beraber olabilmek, birbirimizi anlamak, birbirimizi sevebilmek... İnancımız bunu emrediyor. Diyor ki inancımız: "Birbirinizi sevmediğiniz müddetçe iman etmiş sayılmazsınız, iman etmedikçe cennete de giremezsiniz." Birbirimizi seveceğiz, birbirimize kenetleneceğiz. Burası Türk yurdu! Asırlardır ezanın okunduğu, bayrağın inmediği, Şeyh Edebali'nin, dedelerimizin, atalarımızın bizi buraya bıraktığı ve yurt edindirdiği mübarek topraklar. Bu festivalin amacı; nesiller arası, kuşaklar arası, 7'siyle 77 arasındaki hemşerilerimizi buluşturmak, kültürümüzü yaşatmak" dedi.

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Balışeyh Kaymakamı Ali Kaan Tuncer ise, bu kültür şenliğinin geleneksel hale gelmesi temennisinde bulunarak, "İlçemizde bu önemli kültür şenliğinin inşallah bir gelenek haline gelip, önümüzdeki yıllarda da coşkuyla kutlanmasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.

Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen de konuşmasında, Ertuğrul Gazi ve Kayı boyunun Balışeyh ilçesine olan tarihi bağlarına değindi. Başkan Şen, "Ertuğrul Gazi'nin Kayı boyları, Söğüt ve Domaniç yöresine yerleşmeden önce bu bölgeye (Balışeyh) taşınmışlardır. Kayı Türkmenleri, yani Balışeyh, yani Şeyh Edebali, ta kendisidir" sözleriyle bölgenin tarihine dikkat çekti.