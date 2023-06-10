Şeyh Mansur 13 yıl sonra Manchester City için İstanbul'da

2008 yılında Manchester City'yi satın alan Şeyh Mansur, Inter ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi İstanbul'a geldi.

Şeyh Mansur'un sahibi olduğu Manchester City'yi ikinci kez yerinde takip edeceği belirtildi. Şeyh Mansur'un 2010 yılında Liverpool'u 3-0 yendikleri maçta ilk kez takımını statta izlediği aktarıldı. Böylece Şeyh Mansur 13 yıl aranın ardından ilk kez Manchester City'nin maçını yerinde takip edecek.

ŞEYH MANSUR KİMDİR?

Mansur bin Zayid bin Sultan bin Zayid bin Halife en-Nehyan (d. 1970), Birleşik Arap Emirlikleri'nde politikacı ve Abu Dabi iktidar ailesinin bir üyesidir. Yüksek Petrol Konseyi üyesi, Uluslararası Petrol Yatırım Şirketi ve Abu Dabi Yatırım Konseyi dahil çok sayıda yatırım şirketlerinin yönetim kurulu üyesidir. Mansur ayrıca, Virgin Galactic ve Sky News Arabistan gibi ticari girişimler şirketlerinde bir dizi hisseye sahiptir. Ayrıca Manchester City Futbol Kulübü'nün sahibidir.