Seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü

Eskişehir'de seyir halinde ilerleyen otomobil bir anda alev topuna dönerken, çevrede park halinde bulunan otomobiller maddi hasar aldı.

KAYNAK: İHA
Seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü


Olay, Hoşnudiye Mahallesi’nde bulunan TCDD Eskişehir Tren Garı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 06 FZK 50 plakalı otomobil seyir halindeyken aniden motor kısmından alev aldı. Hızla büyüyen yangında otomobil alev topuna dönerken, çevrede büyük panik yaşandı.

Alevlerin çevrede park halinde bulunan diğer araçlara sıçramaması için büyük çaba gösterilirken çevredeki vatandaşlar da yangına kendi imkanları ile müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yanan otomobilin etrafında park halinde olan araçlarda da hasar oluştu.

aw044075-02.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
MİT'ten PKK'nın hücrelerine operasyon. Uyuyan hücreler titiz çalışmayla çökertildi Gündem
MİT'ten PKK'nın hücrelerine operasyon. Uyuyan hücreler titiz çalışmayla çökertildi
Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 sözleşmeli sanatçı alacak Kültür Sanat
Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 sözleşmeli sanatçı alacak
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Magazin
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar
Anıtkabir'de video çeken Arap el hareketi yaptı. Saray'ın önünde eline dolar alıp dalga geçti Gündem
Anıtkabir'de video çeken Arap el hareketi yaptı. Saray'ın önünde eline dolar alıp dalga geçti
Dulavrat otu böbrek sağlığına böyle iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Dulavrat otu böbrek sağlığına böyle iyi geliyor