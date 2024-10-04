Seyir halindeki dorse yüklü tır alev aldı

Erzincan-Sivas kara yolunun Kantarlar mevkisinde meydana gelen olayda, İran uyruklu Hamed Ebrahimigajouti yönetimindeki BL-HX-81 plakalı dorse yüklü tırın balatalarında duman çıkmaya başladı.

Dumanları fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekerek çekiciyi dorsesinden ayırdı. Çevredekiler, yangına söndürmeye çalıştı, ancak yangın büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itafiye ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri, yolu güvenlik nedeniyle ulaşıma kapattı. İtfaiye ekipleri de yaklaşık bir saat süren müdahaleden sonra yangını söndürdü.