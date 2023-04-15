﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü

Kaza saat 00.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Serhat Erol (18) yönetimindeki motosiklet, aynı yöne seyreden henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen motosiklet ile çarpıştı.

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 30 metre sürüklenerek durdu. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Diğer sürücü ise kaçarak kayıplara karıştı.

Yaralı genç, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Gencin ölüm haberini alarak hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren gencin yakınlarını polis ekipleri sakinleştirdi. Polis ekipleri kazaya neden olan motosikletin sürücüsünü arıyor.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)