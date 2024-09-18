Seyir halindeki minibüste yangın çıktı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde seyir halindeki minibüsün motor kısmında çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Korkunç yangın, dün gece saatlerinde Köprübaşı Mahallesi eski Düzce Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. kontrolündeki 54 AIK 450 plakalı Ford marka minibüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, konuyu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sakarya Arama Kurtarma Ekibi'nin de (SAKE) destek verdiği yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.