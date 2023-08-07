Seyir halindeki motosiklet devrildi: 2 yaralı

Bilecik'te seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Seyir halindeki motosiklet devrildi: 2 yaralı

Üniversite istikametinden kent meydanına seyir halindeki Mustafa Y. idaresindeki motosiklet, 1 OSB. Kavşağına geldiğinde önündeki aracın aniden frene basması nedeniyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan motosiklet devrilerek durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Selvihan H. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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