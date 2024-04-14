Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kaynak: İHA
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Adıyaman’da seyir halinde ilerleyen bir otomobil alev alev yandı.

Alınan bilgilere göre, Adıyaman-Kahta karayolu Adıyaman Otogarı yakınlarında seyir halinde olan G.H. yönetimindeki otomobil bir anda alev alarak yanmaya başladı.

Otomobilin elektrik aksamından çıktığı düşünülen yangın kısa sürede büyüdü. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri intikal etti.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi zarar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

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