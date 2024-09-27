Seyir halindeyken alev alan araç küle döndü

Düzce'de seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araçta hasar oluştu.
Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, otomobilin motor kısmından dumanların yükseldiğini gören sürücü, otomobilden inerek itfaiye ekiplerini aradı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın motor kısmından yükselen alevleri söndürdü. Aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.
Çıkan yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi.