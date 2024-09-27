Seyir halindeyken alev alan araç küle döndü

Kaynak: İHA
Seyir halindeyken alev alan araç küle döndü

Düzce'de seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıkması sonucu araçta hasar oluştu.

Düzce'de seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araçta hasar oluştu.

Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, otomobilin motor kısmından dumanların yükseldiğini gören sürücü, otomobilden inerek itfaiye ekiplerini aradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın motor kısmından yükselen alevleri söndürdü. Aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Çıkan yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Son Haberler
Belediye Başkanı'nın acı günü! Kızı hayatını kaybetti
Belediye Başkanı'nın acı günü! Kızı hayatını kaybetti
Cem Garipoğlu’nun mezarının açılacağı tarih belli oldu. Teyzesi açıkladı
Cem Garipoğlu’nun mezarının açılacağı tarih belli oldu. Teyzesi açıkladı
Afyonkarahisar'da 114,7 metrelik Türk Lokumu Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
114,7 metrelik Türk Lokumu Guinness rekoru kırdı
Netanyahu'ya BM kürsüsünde protesto. Türk heyeti ve bazı ülke temsilcileri salonu terk etti
Netanyahu'ya BM kürsüsünde protesto. Türk heyeti ve bazı ülke temsilcileri salonu terk etti
2’nci el araç satışında yeni dönem başladı. Detayları belli oldu
2’nci el araç satışında yeni dönem başladı. Detayları belli oldu