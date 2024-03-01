Seyir halindeyken alev aldı, kullanılamaz hale geldi

Kaynak: DHA
Seyir halindeyken alev aldı, kullanılamaz hale geldi
Bursa’da, seyir halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.

Yalova’dan Bursa yönüne giden sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 EA 52 47 plakalı otomobil, saat 09.30 sıralarında Orhangazi ilçesi Süpürgelik mevkisine geldiğinde motor kısmından dumanlar yükseldi. Sürücü aracı durdurup, yanındaki kadın ile birlikte indi. Otomobil kısa sürede alev topuna dönüşürken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü ise uzun süre olayın etkisinden kurtulamadı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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