Bahçelievler'de seyir halindeki metrobüste yangın

Kaynak: AA
Bahçelievler'de seyir halindeki metrobüste yangın
İstanbul Bahçelievler'de seyir halindeki metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, yapılan müdahalenin ardan kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen bir metrobüsün motor kısmında Bahçelievler Durağı'na yaklaştığı sırada meydana geldi.

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Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sırasında araçta bulunan olcular yangın nedeniyle metrobüsten tahliye edildi. Metrobüs hattında seferlerin iki yönlü durdurulması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

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Aracın motor kısmındaki alevler, yangın söndürme tüpüyle müdahale edilerek kontrol altına alındı. Araç daha sonra çekici yardımıyla kaldırıldı.

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Yangın nedeniyle duran metrobüs seferleri daha sonra kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

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