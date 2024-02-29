Edirne'de seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

Kaynak: DHA
Edirne'de seyir halindeki kamyonet alev alev yandı
Edirne’de seyir halinde alev yanan kamyonete yoldan geçen itfaiye amiri, iş yerlerinden aldığı yangın tüpleri ile müdahale etti. O anlar kameraya yansırken, yangın büyümeden söndürüldü.

Edirne’nin Büyük Cami Mahallesi'ndeki Alparslan Türkeş Meydanı’nda meydana gelen olayda, Hastane Caddesi'nden İsmet İnönü Caddesi yönüne doğru seyir halinde giden 34 ATR 240 plakalı kamyonetin motoru bir anda alev aldı. Bu esnada yoldan geçen Keşan Belediyesi İtfaiye Amir Vekili Faruk Gezer, çevredeki iş yerlerinden yangın tüpleri alarak alevlere müdahale etti.

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ARACIN MOTOR KISMI TAMAMEN YANDI

O anlar, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Yangın büyümeden söndürülürken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, aracın motor kısmı tamamen yandı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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