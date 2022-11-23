Muhteşem dans gösterisi. Seyircilerin ağzı açık kaldı, salon ayağa kalktı

Yetenek Sizsiniz yarışmasının Amerika ayağında ilginç dakikalar yaşandı.

Genç bir kadın, direk dansı şovuyla yarışmayı izlemeye gelenlerin ağzını açık bıraktı. Yaptığı koreografi ise tam not aldı.

HERKES AYAĞA KALKTI

Dans gösterisi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen jüri üyeleri ve salondaki herkes, gösteri sonunda genç kadını ayakta alkışladı.