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Muhteşem dans gösterisi. Seyircilerin ağzı açık kaldı, salon ayağa kalktı

Amerika’da düzenlenen Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılan genç bir kadın, yaptığı dans şovla tüm salonun ağzını açık bıraktı. Tüm salon ve jüri üyeleri yarışmacıyı ayakta alkışladı

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 15:03
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Seyircilerin ağzı açık kaldı, salon ayağa kalktı Muhteşem dans gösterisi

Muhteşem dans gösterisi. Seyircilerin ağzı açık kaldı, salon ayağa kalktı
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Yetenek Sizsiniz yarışmasının Amerika ayağında ilginç dakikalar yaşandı.

Genç bir kadın, direk dansı şovuyla yarışmayı izlemeye gelenlerin ağzını açık bıraktı. Yaptığı koreografi ise tam not aldı.

HERKES AYAĞA KALKTI

Dans gösterisi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen jüri üyeleri ve salondaki herkes, gösteri sonunda genç kadını ayakta alkışladı.

 

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