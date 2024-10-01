Şeyma Subaşı yeni aşka yelken açtı! Üstsüz fotoğrafı olay oldu

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, yeni aşka yelken açtı. Sosyal medyayı aktif kullanan Subaşı, sevgilisinin üstsüz yemek yaparken fotoğrafını paylaştı.

Eski eşi Acun Ilıcalı’ya karşı hala duyguları olduğu düşünülen Şeyma Subaşı, kalbini başkasına kaptırdı.

YENİ SEVGİLİSİNİ PAYLAŞTI

Subaşı, sevgilisinin yemek yaparken fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Şubaşı’nın yeni aşkının kim olduğu ise merak konusu oldu. Subaşı’dan henüz bir açıklama gelmedi.

KIRMIZI KOLTUK ÜZERİNDEKİ POZU OLAY OLDU

Paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Şeyma Subaşı, yine verdiği pozla çok konuşuldu.

Kırmızı koltuk üzerinde oturarak poz veren Subaşı, "Şeyma yine formunda" yorumlarına neden oldu.

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR

Samsun’da dünyaya gelen Şeyma Subaşı, "Var mısın Yok musun" yarışmasına katıldı. Subaşı, 2008 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasıyla ün kazanmaya başladı. Yarışmanın ardından Acun Ilıcalı ile tanışan Şeyma Subaşı, "Yok Böyle Dans" adındaki yarışmada kostüm tasarımcılığı yaptı.

2014 yılında kendi moda markasını kurarak İstanbul Mercedes-Benz Fashion Week’te ilk defilesini düzenledi.

2018 yılının eylül ayında Acun Ilıcalı ile ortak olarak Bebek'te sağlıklı beslenme temalı kafeyi açtı ve işletmeye başladı. Kafe, 2020 Ocak ayında kapandı. 2019 yılında "Sadece Şeyma" isimli otobiyografisini yazdı.

2020 yılında ise Babe Actiwear isimli giyim markasını kurdu.

2013 yılında, Ilıcalı ile Şeyma Subaşı çiftinin Melisa adında kızları oldu.