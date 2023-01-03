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Hakem dediğin VAR dediğin böyle olur. Seyredin de ibret alın

Süper Lig'deki VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından bir video gündeme oturdu.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 23:00
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Seyredin de ibret alın. Hakem dediğin VAR dediğin böyle olur

Hakem dediğin VAR dediğin böyle olur. Seyredin de ibret alın
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Süper Lig'de Sivasspor-Galatasaray maçı ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçlarının VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından Rusya Ligi'nde Dinamo Kiev'in oynadığı bir maçta VAR'ın önemi gündem oldu.

 

Dinamo Kiev kalecisi karşı karşıya pozisyonda ceza sahasını terk etti. Kaleci üzerine gelen sert şutu kaburga kısmı ile çıkardı.

Pozisyon sonrası karşılaşmanın hakemi eliyle müdahele ettiğini gerekçe göstererek kaleciye direkt kırmızı kart gösterdi.

HAKEM VAR'A POZİSYONU İZLEMEYE GİTTİ
VAR'dan gelen tavsiye üzerine pozisyonu izlemeye giden maçın hakemi yanıldığını anladı. Kalecinin üzerine gelen şutun el ile ilgilisi olmadığı görüldü.

Yeniden sahaya dönen hakem kırmızı kartı iptal ederek kaleciden özür diledi. Kaleci de bu yanlış kararın düzeltilmesinden hoşnut oldu.

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