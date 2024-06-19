Şeytan taşlarken kendinden geçince şemsiye ile ateş etmeye çalıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Şeytan taşlarken kendinden geçince şemsiye ile ateş etmeye çalıştı

Şeytan taşlarken kendini fazla kaptıran hacı elindeki şemsiyeyle tüfekle ateş eder gibi hareketler yapınca sosyal medyada gündem oldu.

Hac vazifesini yerine getirmek için Mekke'ye giden bir kişi, sıra şeytan taşlamaya gelince kendini kaybetti. Sadece taş atmakla yetinmeyen hacı elindeki şemsiye tüfekmiş gibi davranarak ateş eder gibi hareketlerde bulundu. Başka bir hacı tarafından uyarılan ateşli hacı, uyarıyı dikkate almadan aynı şekilde şemsiyesiyle şeytana ateş etmeye devam etti. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan kişi sosyal medyada paylaşınca görüntüler kısa sürede gündem oldu. Videoyu izleyenler gülmekten kendini alamadı.

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