Seyyar satıcılar pazarı birbirine patladı. Baba oğul yaralandı

Kaynak: İHA
Seyyar satıcılar pazarı birbirine patladı. Baba oğul yaralandı
Tekirdağ Çorlu'da pazar yerinde seyyar satıcılar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede falçatalı sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı.

Cemaliye Mahallesi’nde bulunan Perşembe pazarına gelen seyyar satıcılar, pamuk şekeri satmak için Pazar tezgahlarına doğru yanaştı. Zabıta ekipleri tarafından pazar yerinden çıkarılan seyyar satıcılar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine pazarda kavga çıktı.

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BABA VE OĞUL KAVGADA YARALANDI

Falçata ve sopalı saldırı sonucu baba İsmail D. ve oğlu Yusuf D. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis ekiplerini çağırdı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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KAVGA OLAYI ÇEVREDEKİLERİ KORKUTTU

Öte yandan kavga sebebiyle bazı vatandaşların pazarda panikle kaçıştığı ve bir vatandaşın da baygınlık geçirdiği kameralara yansıdı. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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