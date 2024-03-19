Sezen Aksu Türkan Şoray hastalığına yakalandı

Sezen Aksu'nun şarkıları ve sıcak kişiliğiyle geniş bir hayran kitlesi kazandığı biliniyor.

Son zamanlarda, meslektaşı Emel Müftüoğlu'nun sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf ile gündeme geldi.

Fotoğrafta, Aksu'nun bileğinde görülen hastane bilekliği hayranlarını endişelendirdi.

Magazin yazarı Onur Akay, Aksu'nun nadir görülen Cushing sendromu ile mücadele ettiğini açıkladı.

Emel Müftüoğlu, uzun süredir magazin dünyasından uzakta olan Sezen Aksu ile çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Aksu'nun “Minik Serçe” lakabıyla tanınan sanatçıyla bir araya geldiği ve bileğindeki hastane bilekliğinin göze çarptığı bu fotoğraf, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Onur Akay, Sezen Aksu'nun, yaklaşık her 1 milyon kişiden 10-15'inde görülen ve Türkan Şoray'ın da mücadele ettiği Cushing sendromuna yakalandığını duyurdu.

Akay, Aksu'nun hormonal dengesizlik nedeniyle hastanede olduğunu ve Müftüoğlu'nun paylaştığı fotoğrafın hastanenin kantininde çekildiğini belirtti.

Aksu'nun sağlık kontrolünden geçtiğini ve sonuçlarının iyi olduğunu, ancak Cushing sendromunun ciddi bir hastalık olduğunu ve bazı vakalarda ölümcül olabildiğini ifade etti.

Akay, Aksu'ya acil şifalar ve uzun bir yaşam diledi.

CUSHİNG SENDROMU NEDİR?

Cushing sendromu, vücuttaki kortizol hormonunun aşırı üretimiyle karakterize edilen bir hastalıktır.

Bu durum genellikle, adrenal bezlerde veya beyindeki hipofiz bezinde anormal bir büyüme veya tümör sonucunda ortaya çıkar.

Bu hastalık, vücutta çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir ve tedavi edilmesi gereken ciddi bir durumdur.