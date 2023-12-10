SFS ne demek? SFS ne anlama geliyor?

Sosyal medya platformlarında uygulamalara has bazı terimler kullanılmaktadır. TBT, TB ve SFS gibi terimler Instagram uygulamasında sık kullanılan ve anlamı araştırılan sosyal medya terimlerinin başında gelmektedir. Peki, SFS ne demek? SFS ne anlama geliyor?

KAYNAK: Haber Merkezi
SFS ne demek? SFS ne anlama geliyor?

Instagram kullanıcıları takipçi sayılarını arttırırken SFS terimden faydalanıyor. Instagram’da bir akım haline dönüşen SFS teriminin anlamı ve Türkçe karşılığı merak ediliyor. Peki, SFS ne demek? SFS ne anlama geliyor?

SFS NE DEMEK?

SFS Türkçesi; “karşılıklı paylaşım” anlamına gelir. SFS açılımı “Shoutout for shoutout” şeklinde ifade edilir.

Instagram profil hesaplarının gönderi ve hikâye gönderilerinde karşılıklı olarak paylaşılması SFS olarak adlandırılır.

SFS yöntemiyle iki Instagram hesabı hem takipçi hem de yorum ve beğeni sayılarını artırır. SFS, popüler Instagram hesapları tarafından çok tercih edilir. Çok takipçisi olan sayfalar, başkalarının sayfalarına destek vermek amacıyla SFS terimini kullanır.

INSTAGRAM’DA SFS NEDEN KULLANILIR?

SFS yöntemi web sitesi trafiğini artırmak, yüksek takipçiye ulaşmak, gönderilerde beğeni sayısını yükseltmek, gönderilerin görüntüleme sayılarını çoğaltmak için kullanılır.

INSTAGRAM’DA SFS NASIL YAPILIR?

SFS Instagram kullanıcılarının karşılıklı olarak birbirlerinin profillerini paylaşarak destek sunmasını ifade eder. Instagram SFS'den yararlanmak için öncelikle uygun hesabı bulmak gerekir.

SFS için seçilecek hesabın, kişinin kendi hesabıyla aynı düzeyde olmasına dikkat edilir. Özellikle beğeni, takipçi ve yorum sayılarında etkileşim düzeyi iki hesabın da aynı seviyede olmasına bakılır. Fakat bazı Instagram profilleri karşı tarafı tanıdığı için SFS yapmayı kabul edebilir. Böyle durumlarda SFS’den daha yüksek etkileşimler alınır.

SFS için uygun profil bulunduktan sonra kişi, o profille DM üzerinden iletişime geçer.

Karşı taraf SFS isteğini kabul ederse, onun Instagram hesabının görüntüsü hikâye üzerinden paylaşılır. Hikâyede kişinin profili paylaşılırken, dikkat çeken bilgilere ve hashtagler’e mutlaka yer verilir.

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