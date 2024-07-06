SGK borçlarının ertelenmesi veya taksitlendirilmesi olanaklı mı?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun prim ve diğer alacakları amme alacağı niteliğindedir. 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen imtiyazlı alacaklardır. Kurumun prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, doğacak uyuşmazlıklar da ise iş mahkemeleri yetkilidir. Ancak iş mahkemesine başvurulması SGK tarafından alacakların takip ve tahsilini durdurmayacaktır. Dolayısıyla borçlu taraf her ne kadar hakkını aramak için dava yolunu seçebilse de, SGK takibini durduramamaktadır.

Bu durumda dava sürecinin sonuçlanmasını beklerken, diğer tarafta haciz işleminin sürmesi şirketler için faaliyetlerini sürdürmede zorlukları beraberinde getirmektedir. Hakeza şirketler dışında kalan borçlular için de aynı sorun yaşanmaktadır. Bu nedenle birçok borçlu SGK nezdinde borçlarını tecil ve taksitlendirme olanaklarını araştırıyorlar.

SGK’nın uyguladığı tecil ve taksitlendirme usul ve esaslarında yapılan son değişikliğe göre yeni uygulama…

Tecil ve taksitlendirilmesinin usul ve esaslarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Tecil taleplerinde; çok zor durumda olunup olmadığı, likidite oranına göre belirlenecektir. 500.000 TL’nin üzerinde borcu olanlar için çok zor durum tespiti:

1-Bilanço esasına göre defter tutan borçlularda likidite oranı:

Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

formülüne göre hesaplanacaktır.

2-İşletme hesabı esasına göre defter tutan borçlularda likidite oranı:

Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar/Kısa Vadeli Borçlar

formülüne göre hesaplanacaktır.

Çok zor durum tespiti, serbest muhasebeci mali müşavirler veya yeminli mali müşavirler tarafından likidite oranı formülüne göre tespit edilecektir. Akabinde çok zor durum raporu düzenlenecektir.

500.000 TL'yi aşmayan borçlular için ise çok zor durum tespiti SGK tarafından yapılacaktır. Diğer bir ifade ile çok zor durum raporu aranmayacaktır. Mali durum bildirim formu ile beyan edilecek bilgilere göre likidite oranı

Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar/Kısa Vadeli Borçlar

formülü ile hesaplanacaktır.

Yapılacak hesaplamalar sonucu

*Likidite oranı 1,00 veya altında çıkması hâlinde çok zor durum kabul edilecek,

*Likidite oranı 1,01 veya üzerinde çıkması halinde ise tecil talebi kabul edilmeyecektir.

Taksitlendirme ve ödeme esasları:

*Likidite oranı 0,51-1,00 aralığında ise en fazla 18 ay, 0,50 veya altında ise en fazla 36 aya kadar taksit yapılacaktır.

*Borç tutarının en az %10’u ilk taksit tutarı peşinat olarak belirlenecek, kalan borç diğer taksitlerde eşit olarak yer alacaktır.

*İlk taksit tutarının tamamının ödendiği tarihte tecil işlemi başlayacaktır.

*Taksitler eşit tutarlarda olacaktır. Ancak kademeli ödeme planı talep edilmesi ve ünite tarafından taksitlerin eşit olarak ödenemeyecek olunduğuna kanaat getirmesi durumunda kademeli olarak tecil yapılabilecektir.

*Tecil süreleri yetkili makamlar tarafından daha az sürelere düşürülebilecektir.

*Cari aylara ilişkin ödeme yükümlülükleri; bir takvim yılı içinde üç defa sağlanamazsa tecil işlemi bozulacaktır. Ancak bir takvim yılında en fazla iki aya ait ödenmeyen ya da eksik ödenen cari ay borçları, en geç izleyen takvim yılının sonuna kadar ödenmesi durumunda tecil işlemi geçerli olacaktır. Yalnız bunun için tecil süresinin geçilmemesi gerekmektedir.

Tüzel kişi üst düzey yöneticilerinin ve limited şirket ortaklarının sorumlu oldukları borçları ve 4/b sigortalılarının, bu sigortalılıklarından kaynaklanan borçları için tecil talep etmeleri halinde; çok zor durum tespiti SGK tarafından yapılacaktır. Mali durum bildirim formunda yer alan mali bilgiler çerçevesinde likidite oranı

Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar/Kısa Vadeli Borçlar

formülüne göre hesaplanacaktır.

BİR SORU BİR YANIT

Kıdem tazminatı yazısı almak için SGK’ya başvuru yapacağım. Ancak gün sayısını hesaplarken Bağ-Kur günlerimi hesaba katacak mıyım kararsız kaldım. Yardımcı olur musunuz?

Gün koşulunun tespitinde hizmet birleştirmeleri ile bu süreleri etkileyen faktörler (itibari hizmet süreleri, borçlanmalar, fiili hizmet süresi zamları…gibi) dikkate alınacaktır. Dolayısıyla sigortalının farklı sigortalılık statülerinde mevcut olan prim ödeme gün sayıları gün koşulunun belirlenmesinde hesaba alınacaktır. Bu nedenle şayet sigortalının 4/b (Bağ-Kur), 4/c (Emekli Sandığı) ya da banka sandıkları nezdinde prim ödeme gün sayıları bulunuyorsa hesaplamaya dahil edilecektir.

Diğer birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden, ilgililere; son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olan sigortalılık statüsünden aylık bağlanması kuralı kıdem tazminatına esas yazının verilmesinde aranmayacaktır. Diğer bir ifade ile son yedi yıla göre değerlendirme yapılmaksızın; son statünün 4/a (SSK) olması bu belgenin verilmesi için yeterli olacaktır. Bunun yanı sıra kıdem tazminatına esas yazının verilebilmesi için sigortalının müracaat tarihinde işten ayrılma koşulu da aranmayacaktır.

Sorularınız için e-posta adresi: hkaganoyken@gmail.com