SGK Uzmanı Özgür Erdursun emeklinin alacağı en düşük maaşı açıkladı

Asgari ücretin belli olmasının ardından gözler emekli maaşına çevrilmişti. Emekli maaşını belirleyecek olan son enflasyon verisi açıklandı. Aralık ayı enflasyon verisi 1.03 oranında çıkarken 6 aylık oran 15.75 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 15.75 çıktı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, TÜİK’in çok düşük enflasyon açıkladığını belirtirken, en düşük emekli maaşına ilişkin net rakamı verdi. Erdursun, “En düşük emekli maaşını 15 bin TL’ye tamamlanacağını düşünüyorum. 15.75 oranında hükümet ‘artırıyorum’ derse en düşük emekli aylığı 14 bin 468 lira olur.” dedi.

MAAŞLAR NETLEŞTİ

Emekli ve memur maaşlarını belirleyen TÜİK verilerinde son enflasyonda açıklandı. TÜİK 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre enflasyon yüzde 1,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 44,38 oldu. 6 aylık enflasyon oranı yüzde 15.75 olarak ortaya çıktı. Memurlarda ise toplu sözleşmeden dolayı farklı oranda zam alacak. 2025 yılının ilk 6 ayı için enflasyon farkı yüzde 5,23 oldu. Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir enflasyon alacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşları, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 11,55 oranında artacak.

ERDURSUN: 15 BİN TL’YE TAMAMLANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

SGK Uzmanı Özgür Erdursun YouTube canlı yayınında maaşlara ilişkin, şu ifadelerde bulundu:

“TÜİK çok düşük enflasyon olduğunu beyan etti. 1 hafta sürecek bir süreç olacak. En düşük emekli maaşını 15 bin TL’ye tamamlanacağını düşünüyorum. 15.75 oranında hükümet ‘artırıyorum’ derse en düşük emekli aylığı 14 bin 468 lira olur.”

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR MAAŞI NETLEŞTİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon farkından yüzde 15.75 zammı kesinleşti. Bu noktada en düşük emekli maaşı refah payı eklemeksizin yüzde 15.75 artış ile 14.468,75 TL'ye gelmiş olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2025 yılının ilk altı ayında en düşük memur maaşı, 39 bin 177 liradan 41 bin 90 liraya yükseldi. En düşük emekli memur maaşı ise 17 bin 587 liradan 19 bin 616 liraya geldi.

İŞTE KALEM KALEM MEMUR MAAŞ HESAPLAMASI

Memur çalışanlarının alacağı zam oranı ile şu hesaplar ortaya çıktı:

Başkomiser: 65 bin 070,21

Polis Memur: 58 bin 910,97

Uzman Doktor: 109 bin 103

Şube Müdürü: 66 bin 329,49

Memur (Üniversite Mezunu): 45 bin 527,28

Uzman Öğretmen: 58 bin 634,35

Öğretmen: 52 bin 906,77

Hemşire (Üniversite Mezunu): 53 bin 437,70

Vaiz: 55 bin 303,76

Avukat: 63 bin 609,03

Mühendis: 67 bin 663,51

Teknisyen (Lise Mezunu): 47 bin 195,92

Profesör: 96 bin 346,02

Araştırma Görevlisi: 63 bin 848,84