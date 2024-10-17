SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan emeklilere uyarı: Maaşları yüzde 33 oranında azalabilir

Erdursun, belirli tarihlerden sonra maaşların yüzde 30-33 oranında azalabileceğini söyledi.

"CİDDİ KAYIPLAR YAŞANABİLİR"

Çalışanların uzun yıllar boyunca prim ödeyerek emekli maaşlarını hesapladığını ve e-Devlet üzerinden tahmini emekli aylıklarını öğrenebildiğini belirten Erdursun, emeklilik başvurularının doğru tarihlerde yapılmaması durumunda ciddi kayıplarla karşılaşılabileceğini ifade etti.

Özellikle 2024 yılında emekliliği düşünenlerin, başvurularını yıl sonuna kadar yapmaları gerektiği konusunda da uyarılarda bulundu.

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"MAAŞLAR YÜZDE 33 DÜŞEBİLİR"

Erdursun, SSK ve Bağ-Kur sigortalıları için 31 Aralık 2024, 4/C ve kamu çalışanları için ise 14 Ocak 2025 tarihine kadar yapılan başvuruların mevcut emekli aylıklarının korunmasını sağladığını, bu tarihlerden sonra ise maaşların enflasyon ve Güncelleme Katsayısı değişiklikleri nedeniyle yüzde 30-33 oranında düşeceğini ifade etti.

"UZUN VADEDE ZARARA UĞRAYABİLİRLER"

Emeklilik kararının verilmesinde çalışanın maaş durumu, işverenin emekli çalışanları çalıştırma isteği gibi faktörlerin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Erdursun, 2024’te başvuru yapmayanların uzun vadede zarara uğrayabileceğini belirtti. Ayrıca, 1 Ekim 2008 sonrası memur olanların düşük emekli maaşı alabilecekleri konusunda dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdi.

Erdursun, çalışanların eksik prim günlerini tamamlamaları ve emeklilik planlarını doğru yaparak mağdur olmaktan kaçınmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.