SGK vurgunun altından eski bakanın hastanesi çıktı. Doktor ve hemşireler gözaltında

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele şube ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu illerinde yeni doğan bebekleri çeşitli bahaneler ve usulsüzlüklerle özel hastanelere sevk ederek SGK’yi dolandıran 41 kişi gözaltına alınmıştı.

Aralarında doktor, hemşire ve hastane yöneticilerinin de olduğu şebekenin, yüzde 20 komisyonla bebekleri kamu hastanelerinden özel hastanelerin yoğun bakım ünitelerine sevk ettikleri tespit edilmişti. Kendilerine bebek sevk etmek için komisyon ödediği belirlenen hastaneler de bu soruşturma kapmasında inceleme altına alındı.

Ajaslardan alınan bilgilere göre, şebekenin 2 yıl içinde yüzlerce bebeği naklettiği Beylikdüzü Medilife, Avcılar Hospital, Medicine Esenyurt ile Reyap Esenyurt ve Reyap Çorlu gibi özel hastaneler inceleme altına alındı.

ESKİ BAKANIN HASTANESİ DİKKAT ÇEKTİ

Gözaltına alınan kişilere yönelik sorgulama devam ederken, soruşturmaya karışan hastanelerden Avcılar Hospital dikkat çekti.

Avcılar Hospital, AKP’de 4 dönem milletvekilliği yapan, 31 Ağustos 2016 - 19 Temmuz 2017 tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 24 Ocak 2013 - 24 Mayıs 2016 tarihleri arasında ise Sağlık Bakanı olarak görev yapan Mehmet Müezzinoğlu'yla ilişkili.

Müezzinoğlu, 2012 yılında attığı bir tweet’te bu hastanenin 15. yılını kutlamış ve hastanenin kurucusu olduğunu ifade etmişti.

Müezzinoğlui 1 Aralık 2012 tarihli yaptığı paylaşımda, “Kurucusu olduğum Avcılar Hospital 15 yaşına bastı. Nice yıllara Avcılar Hospital” ifadelerini kullanmıştı.