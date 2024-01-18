SGK'daki açık kara deliğe döndü: Rekor üstüne rekor

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda kara delik büyüdükçe büyüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan her fırsatta eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SGK Genel Müdürlüğü yaptığı dönemi eleştiriyordu. 2002 yılında 7,9 Milyar lira açık veren SGK 2023 yılının Ocak ayından Kasım ayına kadar 10 aylık dönemde 42 milyar lira açık verdi.

BirGün'den Mustafa Bildirici'nin haberine göre devlet katkılarıyla 2023 Ekim-Ocak döneminde 1 Trilyon 719 Milyar lira geliri oldu. Ancak gelir gider dengesi bozulan SGK geçen yıl sadece 10 ayda 42 Milyar 601 milyon liralık açık verdi.

SGK'daki kara delik her geçen gün büyürken, Kısa Dalga'nın haberine göre, 2023 yılının ilk yarısında 9 Milyar 643 milyon lira açık verdi. Ancak ondan sonra gelen dört aydaki açık 30 milyarı aştı. Böylece toplam kara delik 42 Milyar 601 milyon liraya ulaştı.

AÇIKTA 4 AYDA 30 MİLYAR TL ARTIŞ

Gelir gider dengesi giderek bozulan SGK’nın 10 aylık toplam açığı 42 milyar 601 milyon TL olarak hesaplandı. Kısa Dalga'da yer alan habere göre, 2023’in ilk yarısındaki toplam açığı 9 milyar 643 milyon TL olan SGK’nın açığı böylelikle, dört ayda 30 milyar TL’den fazla tutarda arttı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nu AKP iktidarında verdiği toplam açık ise 537 milyar 76 milyon lira olarak kayıtlara geçti. SGK en büyük açığı en yüksek açığı 2020 yılında 67 milyar 469 milyon lirayla gerçekleşti.

İşte yıllara göre verilen açık şöyle:

2002: 7,9 milyar TL

2007: 25 milyar TL

2012: 17,2 milyar TL

2017: 24,1 milyar TL

2022: 39,7 milyar TL

2023 (Ocak-Ekim): 42,6 milyar TL

Bütçeden SGK'ya transferleri ise yıllara göre şöyle:

2018: 57,5 milyar TL

2019: 71,2 milyar TL

2020: 85 milyar TL

2021: 106,8 milyar TL

2022: 174,7 milyar TL

2023 (Ocak-Ekim): 660,6 milyar TL