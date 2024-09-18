SGK'dan milyonları ilgilendiren uyarı. 'Çift ödeme iadesi' mesajları sahte çıktı

Kaynak: AA
SGK'dan milyonları ilgilendiren uyarı. 'Çift ödeme iadesi' mesajları sahte çıktı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kurum bünyesinde "çift ödeme iadesi" adıyla herhangi bir işlemin bulunmadığını ve ödeme yapılacağı belirtilen e-postaların dolandırıcılık amacı taşıdığını açıkladı.

SGK'dan yapılan açıklamada, son günlerde vatandaşlara SGK'dan gönderilmiş gibi "çift ödeme iadesi" konulu sahte e-postalar gönderildiğinin tespit edildiği duyuruldu.

Vatandaşlardan "Sosyal Güvenlik Kurumu Müşteri Hizmetleri" ismiyle gönderilen bu tür sahte e-postalara ve SMS’lere itibar etmemeleri istenen açıklamada, bu yolla dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı ve amacın kişisel bilgilerin ele geçirilmesi olduğu yönünde uyarı yapıldı.

SGK açıklamasında, “Kurumumuzun 'çift ödeme iadesi' konulu herhangi bir işlemi yoktur. Ayrıca kurumumuz tarafından gönderilen SMS veya e-postalar sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır. Mail yoluyla kişilerden IBAN ve kişisel bilgi talep edilmemektedir. Vatandaşlarımız şüpheli bir e-posta aldığında Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ALO 170 ve CİMER üzerinden bizimle irtibata geçebilir ya da Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Merkezlerimizden bilgi alabilirler.” bilgilendirmesi yapıldı.

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