SGK'nın vurgunda uğradığı zararın boyutu dudağınızı uçuklatacak. Altından eski bakanın hastanesi çıkmıştı

Kaynak: Haber Merkezi
SGK'nın vurgunda uğradığı zararın boyutu dudağınızı uçuklatacak. Altından eski bakanın hastanesi çıkmıştı
İstanbul ve Tekirdağ'da, özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerine hasta bebek sevk edildiği ortaya çıkmıştı. Açılan soruşturma kapsamında, doktor imzalarının hemşireler tarafından atıldığı ve bir doktorun imza attığı sırada bir eğlence mekanında olduğu belirlendi.

İstanbul ve Tekirdağ'da bazı özel hastanelerde yapılan kapsamlı bir operasyon sonrası yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde uygulanan büyük çaplı bir sahtecilik ağını deşifre etti. Emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla, devleti yaklaşık 1 milyar lira zarara uğratan bir şebeke çökertildi.

Deşifre edilen hastanelerden biri de AKP’li eski bakan ve milletvekili Mehmet Müezzinoğlu'nun kurucusu olduğu Avcılar Hospital hastanesi oldu.

DOKTOR YOKKEN YERİNE HEMŞİRELER İMZA ATIYOR

Operasyon, hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde gerçekleştirilen sahtecilikleri ve usulsüzlükleri ortaya çıkardı. Açılan soruşturma kapsamında, doktorların olmadığı günlerde hemşirelerin hazırlanan sahte raporlara imza attığı, hatta bir doktorun rapor imzaladığı saatte barda eğlenceye katıldığı belirlendi. Öte yandan bir market çalışanının bile yarı zamanlı olarak şebeke tarafından kullanılarak hastane raporları hazırladığı ortaya çıktı.

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BEBEKLERİ PARA İÇİN YOĞUN BAKIMDA TUTTULAR

Dolandırıcıların amacı özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım servislerine hasta bebek sevkiyatı yaparak, bu hastanelere müşteri çekerek tam kapasite hizmet vermelerini sağlamak. SGK’nın hastanelere günlük 8 bin lira ödeme yapılması için iyileşmiş bebekler dahi lüzumsuz yere yoğun bakımda tutuluyordu.

OPERASYON VE TUTUKLAMALAR

Gerçekleştirlen operasyonla, şebekeye üye olduğu öğrenilen 14 doktor, 16 hemşire ve 8 hastane görevlisi olmak üzere toplam 40 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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İMZA ATTIĞI SAATTE EĞLENCE MEKANINDAYMIŞ

Yoğun bakım bölümlerinde 7 gün 24 saat zorunlu doktor olması gerekirken doktorların olmadığı da HTS kayıtlarıyla belirlendi.

Kayıtlarda doktorların hastanede olmadığı, doktorların yerine hemşirelerin raporları imzaladığı ortaya çıktı. Bir doktorun da rapora imza attığı saatte içkili mekanda eğlencede olduğu kayıtlara yansıdı. Öte yandan Bazı ambulans şoförlerinin de kendilerini doktor olarak gösterip hasta yakınlarıyla konuştuğu belirlendi.

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