Shadow of Erdtree’den bir ayrıntı daha ortaya çıktı

Cemile Balcı
Shadow of Erdtree’den bir ayrıntı daha ortaya çıktı

Elden Ring’in çıkacak genişleme paketi Shadow of Erdtree’den yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Merakla beklenen genişleme paketinin orijinal oyununun ilk çıktığı dönemdeki gibi bilgisayarları zorlamayacağı öğrenildi.

Elden Ring’in merakla beklenen genişleme paketi Shadow of Ertree, 21 Haziran’da çıkacak. FromSoftware’in geliştirdiği ve 25 milyon kopya satan dev oyunun merakla beklenen genişleme paketinde yeni boss dövüşleri, silahlar ve büyüler yer alacak. Genişleme paketinin en az 30 saatlik bir oynanış sunması bekleniyor. Genişleme paketinin hikayesinin ekseninde Miquella’nın olacağı öğrenildi.

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Elden Ring, çıkışından bir süre sonra performans sorunları nedeniyle eleştiri konusu olmuştu. Çok sayıda oyuncu, bilgisayarlarının oyunu kaldırmasına rağmen fazla takılmalar yaşadıklarını belirtiyordu. Japon şirket, sonra çıkardığı yamalar ile performans sorunlarının büyük bir çoğunluğunu giderdi.

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Genişleme paketini çıkıştan önce oynayan basın mensupları ve yayıncılar daha önce yaşanan performans sorunlarının bu sefer yaşanmayacağını bekliyor. Oyunu oynayanlar, özellikle boss dövüşlerine ve yeni silahlara hayran kalırken, performans açısından da son derece başarılı buluyor.

Elden Ring’in genişleme paketi Shadow of Erdtree’nin sistem gereksinimleri orijinal oyunla aynı düzeyde.

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