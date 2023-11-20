Shakira hapis cezasıyla karşı karşıya

İspanya'da savcılığın 'vergi kaçırmak' ile suçladığı Kolombiyalı şarkıcı Shakira, bugün (20 Kasım Pazartesi) hakim karşısına çıkacak. Barselona'da ilk duruşması görülecek olan Shakira, suçlu bulunması halinde 8 yıl hapis ve 24 milyon Euro para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Savcılık, Shakira'nın 2012-2014 yıllarında İspanya'da yaşıyor olmasına karşın, resmi konutunu başka bir yerde gösterdiğini iddia ediyor. Maliyeden 14,5 milyon Euro vergi kaçırmakla suçlanan Kolombiyalı şarkıcı, 2018 yılında gelir ve mal varlığı vergilerinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla ilgili de yargılanacak.

Toplamda 12 duruşmanın olması ve 14 Aralık'ta sonuçlanması öngörülen davada, 200'ye yakın kişinin ismi şahit olarak yazıldı. Shakira, 183 günden fazla İspanya'da yaşadığı için bu ülke yasalarına göre vergi mükellefi olmuştu.

Savcılığa göre, Shakira, İspanya'da vergi ödemekten kaçınmak için gelirlerini ve varlıklarını İspanyol Vergi Dairesi'nden gizleyerek, İngiliz Virgin Adaları, Cayman Adaları, Malta, Panama ve Lüksemburg merkezli bir şirket ağına aktardı.

Kolombiyalı şarkıcı avukatı aracılığıyla yürütülen ön görüşmelerde Maliye ile anlaşmayı kabul etmeyip, suçlamaları reddederek, dava yolunu tercih etmişti.