Sharon Stone ‘ilişkiye zorlandım’ dedi ve iki ismi açıkladı

Kaynak: CNN Türk
Sharon Stone ‘ilişkiye zorlandım’ dedi ve iki ismi açıkladı
Ünlü oyuncu Sharon Stone, 1993 yapımı Sliver filmindeki rol arkadaşının oyunculuk performansını arttırmak için onunla birlikte olmasını istediğini iddia ettiği film yapımcısını ifşa etti.

'Temel İçgüdü', 'Kanun Üstünde', ve 'Gerçeğe Çağrı' gibi filmlerde sergilediği performansla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sharon Stone, yıllar sonra bir itirafta bulundu.

ABD'li Stone, kendisini rol arkadaşıyla cinsel ilişkiye girmeye zorlayan yapımcının ve ilişkiye zorlandığı oyuncunun ismini konuk olduğu bir podcast programında ifşa etti.

Kendisini ilişkiye zorlayan yapımcının Robert Evans, oyuncunun da Alec Baldwin'in erkek kardeşi Billy olduğunu açıklayan 66 yaşındaki oyuncu, eski bir oyuncu olan ve yapımcılığa soyunan Evans'ın kendisini çalışma ofisine çağırarak Billy adıyla tanınan başrol oyuncusu William Baldwin ile yatmasını teklif ettiğini söyledi.

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"BİRLİKTE OLURSAM ONUN PERFORMANSININ DAHA İYİ OLACAĞINI SÖYLEDİ"

Stone, "Güneş gözlüğüyle odada dolaşarak bana Ava Gardner ile yattığını ve ben de Billy Baldwin ile birlikte olursam onun performansının daha iyi olacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

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Ünlü aktris, sözlerine şöyle devam etti:

"Onunla yatarsam ekranda bir kimyamız olacaktı. Onunla birlikte olursam filmi kurtaracaktık. Filmle ilgili gerçek problem bendim, çünkü o kadar gergindim ki onunla yatıp işleri yoluna koyabilecek gerçek bir oyuncu gibi değildim. Asıl sorun çok sıkı biri olmamdı. Olay, 1993 yapımı 'Sliver' filmi sürecinde gerçekleşti."

BALDWIN İDDİALARA YANIT VERDİ

Öte yandan iddialara Baldwin’den yanıt geldi. X’te konuşan Baldwin, “Sharon Stone’un bunca yıl sonra neden benim hakkımda konuşmaya devam ettiğinden emin değilim. Bana hala aşık mı yoksa bunca yıl sonra onun tekliflerini reddettiğim için halen incinmiş durumda mı” dedi.

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“Onun hakkında başını döndürecek kadar çok pisliğim var ama sessiz kaldım” diyen 61 yaşındaki Baldwin, “Acaba bir kitap yazıp Sharon’la ilgili pek çok rahatsız edici, müstehcen ve profesyonel olmayan hikayeyi anlatmalı mıyım? Bu eğlenceli olabilir” diye konuştu.

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