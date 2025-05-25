Sibel Can ile Emir Sarıgül evlendi mi?

Kaynak: Haber Merkezi
Sibel Can ile Emir Sarıgül evlendi mi?

Sosyal medyada ünlü Şarkıcı Sibel Can'ın Emir Sarıgül ile evlendiği iddia edildi.

Ünlü Şarkıcı Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün evlilik iddiaları yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada günün en çok konuşulan ismi haline gelen Sibel Can'ın evlediği iddia edildi.

Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabı üzerinden, yaptığı açıklama bir kez daha iddiaların yalan olduğunu paylaştı.

Sibel Can ile Emir Sarıgül evlendi mi? Şaşırtan iddia...Sibel Can ile Emir Sarıgül evlendi mi? Şaşırtan iddia...

Altuntaş, Sibel Can'ın basın danışmanının bu iddiaları bizzat yalanladığını söylerken 'Sosyal medya Sibel Can ile Emir Sarıgül'ü evlendirmiş ama şu an Cahide'de sahnede...' diye yazdı.

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