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Sıcak asfalt malzemesi yüklü tır alev aldı 

Edirne’de sıcak asfalt malzemesi taşıyan bir tırda, yangın çıktı. Çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 18:06
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Sıcak asfalt malzemesi yüklü tırda yangın

Sıcak asfalt malzemesi yüklü tır alev aldı 
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İHA'nın haberine göre, Edirne’de seyir halindeki tırda çıkan, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kırklareli’nden gelen ve Pazarkule Sınır Kapısı üzerindeki yol yapım çalışmaları için sıcak asfalt malzemesi taşıyan K.D.'nin kullandığı 06 GA 1927 plakalı tırda Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü üzerinde yangın çıktı.

Tır sürücüsü dumanları fark ederek aracı durdurdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Edirne merkezden Karaağaç Mahallesi’ne ulaşımın sağlandığı Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yangın nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Tır dorsesinin sol arka tekerleğinde yangın sonrası hasar oluştu. Tırın 30 ton asfalt malzemesi taşıdığı öğrenildi.

 

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