Sıcak hava bastırınca mandalar çamurlu suya girdi

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde, mandalar meralarda otlatılırken doğal göletlerde çamurlu sularda serinliyorlar.

Kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki bu kırsal mahalle, balıklı gölüyle, sebze yetiştiriciliği ve mandacılığıyla öne çıkıyor. Mahalle sakinleri, toplam 120 mandanın bulunduğu bölgede, hayvanların rahatlaması için özel göletler oluşturuyorlar.

Mandalar, özellikle aşırı sıcaklarda, meralarda otlanırken girdikleri çamurlu su göletleriyle adeta doğal bir serinleme sağlıyorlar. Bu manzara, adeta belgesel filmlerden fırlamış gibi renkli ve etkileyici görüntüler sunuyor.

1980 yılından beri mandacılık yapan Nazım Çelik (64), bölgede manda sütünün talep gördüğünü belirtiyor. Söğütlü Mahallesi'nde tek başına mandaların bulunduğunu vurgulayan Çelik, "Bir manda günde 3 ile 4 litre süt verir. Özellikle sıcak havalarda, meralarda otlanan mandalar, çamurlu su göletlerinde uzun süre dinleniyor. Ancak bu göletlerin su ihtiyacı karşılaması hayati önem taşıyor. Mandacılık için su ve mera çok önemli. Halk, mandaların tek geçim kaynağı olduğunu ve belediyeden daha fazla doğal gölet yapılmasını istiyor" şeklinde konuştu.