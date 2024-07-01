Sıcak hava bunalttı havuzlar doldu

Havuzlar doldu taştı

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte, Malatyalılar serinlemenin çeşitli yollarını aradı.

Kimileri yüzme havuzlarını tercih ederken, kimileri de aileleriyle mesire alanlarına gitti.

Şehirdeki yüksek sıcaklıklardan dolayı rahatsız olanlar, temiz ve düzenli alanlarda spor yaparak veya sadece vakit geçirerek keyifli zamanlar geçirdi.

Havuzlardaki bu yoğun ilgi, işletme sahiplerini memnun etti.

Uzmanlar, beklenen yüksek sıcaklıkların bir süre daha devam edeceğini ve özellikle saat 10.00 ile 16.00 arasında doğrudan güneş ışığına maruz kalınmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.