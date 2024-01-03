Sıcak içmek öldürüyor. Bilimsel çalışmayla ortaya konuldu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Van, Ağrı, Muş, Bitlis, Bayburt ve Erzincan gibi illerde yemek borusu kanseri sıklıkla görülen bir hastalık olduğu bildirildi.

Bu hastalığın nedenlerini araştırmak üzere farklı üniversitelerden 4 akademisyen, Prof. Dr. Atilla Eroğlu önderliğinde bir çalışma yürüttü.

Çalışmada, son 25 yılda yemek borusu kanseri tanısı alan 742 erkek ve 720 kadın hastanın verileri incelendi.

Hastaların yüzde 85'inin çayı çok sıcak tükettiği belirlendi. Ayrıca, genetik faktörler, sebze ve meyve tüketiminin azlığı, sigara ve alkol kullanımı gibi diğer risk faktörleri de değerlendirildi.

Bu çalışmanın sonuçları, Turkish Journal of Medical Sciences dergisinde yayınlandı.

“SICAK ÇAY İÇMEK YEMEK BORUSU KANSERİNE YOL AÇIYOR”

Prof. Dr. Atilla Eroğlu, yaptığı açıklamada, çayın hem faydalı hem de zararlı yönleri olduğunu vurguladı.

Erzurum'da suyun 94-95 derecede kaynadığını, bardağa konup şeker katılıp karıştırılınca 83-85 dereceye kadar soğuduğunu söyleyen Eroğlu, “Bu sıcaklıkta çay eli yakar, nasıl içiyorlar anlamıyorum. Bizim tavsiyemiz, literatürde de belirtildiği gibi, günde 5-6 bardak ılık çay içilmesidir. Sıcak çay içmeyin, kanser yapar. Bölgede ağız, yutak ve yemek borusu kanserlerinin çok görülmesinin nedeni budur.” dedi.

Eroğlu, 85 derecede içilen çayın, sindirim sistemindeki hassas dokuları yakarak hücrelerde değişikliğe neden olduğunu ifade ederek, şunları ekledi:

“Sıcak çay, sindirim sisteminin koruyucu tabakasını bozuyor ve kansere neden oluyor. Çayın 65 derecenin altında içilmesi lazım. Bardağa koyduktan sonra 3-4 dakika bekleyin. Biz 25 yıllık bilimsel çalışmamızda, çayın etkilerini ve bölgedeki yemek borusu kanserlerinin sıklığını inceledik. Sıcak çay içmenin en önemli neden olduğunu, 85 derecenin üzerinde içilen çayın 65 derecenin altında içilen çaya göre 8 kat daha fazla yemek borusu kanserine neden olduğunu bilimsel olarak gösterdik. Lütfen çayı ılık için.”

“GÜNDE 7-8 BARDAK ÇAY İÇENLERLE 15-20 BARDAK İÇENLER ARASINDA FARK VAR”

Çalışmada, iki gruba ayrılan hastaların çay içme alışkanlıklarını da karşılaştırdıklarını anlatan Eroğlu, şöyle devam etti:

“Çalışmamızda, özellikle Doğu Anadolu'daki çevre illerde yemek borusu kanserinin yaygın olduğunu gördük. Bu hastalığın en büyük nedeninin sıcak çay içmek olduğunu ortaya çıkardık. Günde 1 litreden az, yaklaşık 7-8 bardak çay içenlerle günde 15-20 bardak çay içenleri karşılaştırdık. Günde daha fazla çay içenlerde yemek borusu kanserinin daha yüksek oranda görüldüğünü bulduk.”

Eroğlu, ABD ve Avrupa'da yemek borusu kanserinin başlıca nedenlerinin obezite ve reflü olduğunu, Türkiye'de ise özellikle Doğu Anadolu'da sıcak çay içmenin ve beslenme alışkanlıklarının etkili olduğunu belirtti. Eroğlu, Çin'de 9,5 yıl süren bir çalışmada 500 bin kişinin sıcak çay, kahve, çorba ve yemek tüketimlerinin incelendiğini, sıcak çay içenlerde yemek borusu ve yutak kanserlerinin daha fazla görüldüğünü, ABD ve İngiltere'de yapılan benzer çalışmalarda da aynı sonucun elde edildiğini söyledi.

“ÇAYCILAR OLARAK MÜŞTERİLERİMİZE ILIK ÇAY İÇMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUZ”

Erzurum'da çaycılık yapan Yener Temelli ise, çok sıcak içilen çayın boğazı yaktığını ve lezzetini vermediğini söyledi.

Temelli, “Çayı bardağa koyduktan sonra 2 dakika bekletmek lazım. Bazı müşterilerimiz çok sıcak çay istiyorlar, biz de onlara biraz soğumasını beklemelerini tavsiye ediyoruz.” dedi.

Çay severlerden Mehmet Akif Ersoy da, Erzurum'da soğuk çayın pek tercih edilmediğini, hem sıcak hem de bol çay içildiğini dile getirdi.

Kadir Özgün de, Erzurumluların çayı çok sevdiklerini ve genellikle sıcak içtiklerini belirterek, “Çay bizim için vazgeçilmezdir. Erzurum soğuk bir yer olduğu için sıcak çay bize keyif veriyor. Ben günde ortalama 15-20 bardak çay içiyorum.” şeklinde konuştu.