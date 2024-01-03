O sabunları asla kullanmayın

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Gizem Ertürk
O sabunları asla kullanmayın
Sabun kesinlikle kullanılması gereken bir sağlık ürünü. Peki, en sağlıklı sabuh hangisi? İşte yanıtı...

Sabun gündelik hayatın olmazsa olmazlarındandır. Peki en sağlıklı sabun hangisi?
Ellerimizi asla çamaşır suyu, sirke veya deride tahriş oluşturabilecek kimyasal ürünlerle dezenfekte etmemeliyiz. Bu ciltte ciddi tahrişlere yol açabilir. Kızarıklık, kuruma da yapabiliyor. Mümkün oldukça kokusuz ve renksiz sabunların tercih edilmelidir.

İnsan derisi koruyucu tabaka görevi görüyor.. Hasarlanması durumunda cildimizde sertleşme, yıpranma, kuruma ve çatlamalar meydana geliyor. Gereğinden fazla el yıkamak da yanlış. Yanlış ürünler egzamaya yol açıyor...

Bu nedenle derimizi nemlendirecek sabunları tercih etmemiz gerekiyor. Örneği;
içeriklerinde E vitamini bulunan, zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, palmiye yağı, papatya yapı, jojoba yağı, aloe vera, gliserin olanlar tercih edilmelidir.

Vazelin de iyi bir nemlendiricidir. Kaygan yapısı nedeniyle kullanımı bazen zor olur. El yıkama imkanının olmadığı durumlarda ise yüzey dezenfektanları yerine el dezenfektanları ya da kolonya kullanılabiliyor..

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