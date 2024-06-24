Sıcaktan bunalan pazarcı çözümü böyle buldu

Eskişehir'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, vatandaşlara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Bunaltıcı sıcaklardan etkilenen vatandaşlar, farklı serinleme yöntemleri deniyor. Yıldıztepe Mahallesi'nde kurulan semt pazarında tezgah açan bir pazarcı, bulduğu serinleme yöntemiyle görenleri şaşkına çevirdi.

Pazarın kurulduğu sokağın ortasında bir kasaya oturan pazarcı, hortumdan akan suyun altına girerek duş aldı. Kendisi gibi pazarcı olan arkadaşları da ona hortumla su tutarak, şampuan dökerek ve fırçayla sırtını ovalayarak yardım etti.

Bu ilginç serinleme yöntemi, başka bir pazarcı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Pazarcının bu yöntemi, pazarın ortasında görenleri hayrete düşürdü.