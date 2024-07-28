Sıcaktan bunalanlar bu illere kaçmak isteyecek

Düzenleme: Kaynak: AA
Sıcaktan bunalanlar bu illere kaçmak isteyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzeydoğu bölgeleri parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava durumuna sahip olacak.

Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan bölgelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği uyarısında bulunuluyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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