Sıcaktan bunalanlara müjde: Uzman isim tarih verdi, 8-9 derece birden düşecek

Sıcak havadan bunalanlara Prof. Dr. Orhan Şen sevindiren haberi verdi. Şen hava sıcaklıklarının 8-9 derece birden düşeceğini açıkladı.

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Sıcaktan bunalanlara müjde: Uzman isim tarih verdi, 8-9 derece birden düşecek 1

Editör: Özlem KIRAL

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Sıcaktan bunalanlara müjde: Uzman isim tarih verdi, 8-9 derece birden düşecek 2

Ağustos başı itibarıyla yaşanan Eyyam-ı Bahur hava dalgasın ülkemizi etkisi altına aldı.

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Sıcaktan bunalanlara müjde: Uzman isim tarih verdi, 8-9 derece birden düşecek 3

Bunaltıcı sıcaklar nedeniyle bazı illerde sokaklar boş kalırken, sıcaktan bunalanların adresi parklar oldu.

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Sıcaktan bunalanlara müjde: Uzman isim tarih verdi, 8-9 derece birden düşecek 4

Yaşlı, kronik hastalığı olanlar, çocuk ve hamileler için “mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın” uyarıları yapıldı.

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Sıcaktan bunalanlara müjde: Uzman isim tarih verdi, 8-9 derece birden düşecek 5

PROF. DR. ŞEN'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

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Sıcaktan bunalanlara müjde: Uzman isim tarih verdi, 8-9 derece birden düşecek 6

Eyyam-ı Bahur’un 6 Ağustos’a kadar sürmesi beklenirken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta beklenen hava sıcaklıklarıyla ilgili açıklama yaptı.

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Sıcaktan bunalanlara müjde: Uzman isim tarih verdi, 8-9 derece birden düşecek 7

Sıcak hava dalgasının önümüzdeki 3 gün daha devam edeceğini açıklayan Şen, salı gününden itibaren tüm yurtta sıcaklıkların düşeceğini belirtti.

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Sıcaktan bunalanlara müjde: Uzman isim tarih verdi, 8-9 derece birden düşecek 8

SICAKLIKLAR 8-9 DERECEK DÜŞECEK

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Sıcaktan bunalanlara müjde: Uzman isim tarih verdi, 8-9 derece birden düşecek 9

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şen şu ifadeleri kullandı;

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Sıcaktan bunalanlara müjde: Uzman isim tarih verdi, 8-9 derece birden düşecek 10

Bugün cuma yağış yok. Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde devam ediyor.

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Sıcaktan bunalanlara müjde: Uzman isim tarih verdi, 8-9 derece birden düşecek 11

Batı ve iç bölgelerde sıcak hava dalgası 3 gün daha devam edecek.

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Sıcaktan bunalanlara müjde: Uzman isim tarih verdi, 8-9 derece birden düşecek 12

Salı günü tüm yurtta sıcaklıklar düşüyor. Özellikle kuzey ve kuzey batı bölgelerde bugüne göre 8-9 derece düşecek.

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Sıcaktan bunalanlara müjde: Uzman isim tarih verdi, 8-9 derece birden düşecek 13

İstanbul'da aşırı sıcaklar devam ediyor. Bugün 36 C°, yarın 34°, pazar 34 C°, salı günü 28 C°. İzmir 37° Antalya 32 C° Ankara 35 C° Nem güneyde düşük Orman yangınlarına dikkat.

Güneş ve ısı çarpmasına dikkat. Kendinizi koruyun.

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Sıcaktan bunalanlara müjde: Uzman isim tarih verdi, 8-9 derece birden düşecek 14

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA

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Sıcaktan bunalanlara müjde: Uzman isim tarih verdi, 8-9 derece birden düşecek 15

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 6 Ağustos'a kadar olan beklenen hava durumu tahminlerini paylaştı.

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Sıcaktan bunalanlara müjde: Uzman isim tarih verdi, 8-9 derece birden düşecek 16

Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bu hafta ortasından itibaren, yurdun iç ve kuzey kesimlerinde de artarak, gelecek hafta başına kadar Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor.

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Sıcaktan bunalanlara müjde: Uzman isim tarih verdi, 8-9 derece birden düşecek 17

Akdeniz Bölgesi’nin kıyı kesiminde yüksek nemle birlikte hissedilen sıcakların daha fazla olacağı tahmin ediliyor.

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Sıcaktan bunalanlara müjde: Uzman isim tarih verdi, 8-9 derece birden düşecek 18

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen sıcaklıklar;

Ankara : 33-38

İstanbul : 29-34

İzmir : 34-36

Edirne : 32-39

Balıkesir : 32-39

Manisa : 37-42

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