Sıcaktan bunaldı namazını apartmanın yüksek sundurmasında kıldı

Türkiye genelinde etkisini artıran yüksek hava sıcaklıkları, vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmaya devam ediyor. Nazilli'de sıcaktan bunalan bir vatandaş, evinin içinde namaz kılmakta zorlanınca çareyi apartman girişindeki sundurma üzerinde buldu. Bu sıra dışı namaz kılma yöntemi, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra hızla yayılarak büyük ilgi gördü. Pek çok kullanıcı, yüksek sıcaklıklar karşısında vatandaşın bulduğu bu ilginç çözümü konuştu. Görüntülerde, apartman girişindeki sundurmaya çıkan vatandaşın, burada namazını kıldığı anlar yer alıyor.

Sosyal medyada yayılan video, yüksek sıcaklıkların günlük hayat üzerindeki etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Kullanıcılar, sıcak hava dalgasının etkilerini hafifletmek için farklı yöntemler geliştiren vatandaşlara destek ve önerilerde bulundular.

Nazilli'deki bu olay, aşırı sıcaklar karşısında vatandaşların bulduğu yaratıcı çözümlerden sadece biri olarak dikkat çekti.