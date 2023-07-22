Sıcaktan korunmada gelinen son nokta. Kafaya karton kutu sırta kalın ceket

Sıcak havalardaki etkisini arttıran güneş ışınlarına karşı vatandaşlar farklı ve alışılmışın dışında korunma yöntemleri deniyor.

Sıcaktan korunmada gelinen son nokta. Kafaya karton kutu sırta kalın ceket

Sosyal medyada dikkat çeken bir görüntüde, iki vatandaşın güneş ışınlarından korunmak için kafalarına karton kutu geçirdikleri görüldü. Bu ilginç korunma yöntemi oldukça ilgi çekti.

Kafaya kutu sırta ceket

Ancak görüntülerde dikkat çeken başka bir detay daha vardı. Kafasına kutu geçiren vatandaşların üzerlerinde kalın sayılabilecek ceketler giymiş olmalarıydı. Bu durum sosyal medya kullanıcıları tarafından da fark edildi ve bazı esprili yorumlara yol açtı.

Öte yandan, görüntülerin eski tarihli olduğu da sosyal medyada dile getirilenler arasındaydı.

ÖNERİ

Unutulmamalıdır ki sıcak havalarda güneş ışınlarından korunmak için daha sağlıklı ve etkili yöntemler mevcuttur. Güneş koruyucu kremler kullanmak, şapka ve gözlük takmak, açık renkli ve hafif kıyafetler tercih etmek gibi tedbirler almak sıcak havalarda daha doğru bir tercih olacaktır.

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