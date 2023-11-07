Şiddet gördüğü eşini uykusunda öldürdü. “Bir insan bir insanı ne kadar dövebilirse…”

Kayseri’de şiddet gördüğü eşini uykusunda öldüren Mervenur Uluyol’un ifadesinden yaşadığı dram çıktı. Uluyol, ifadesinde pişman olduğunu belirterek, “Bir insan bir insanı ne kadar dövebilirse o kadar döverdi” dedi.

KAYNAK: DHA
Şiddet gördüğü eşini uykusunda öldürdü. “Bir insan bir insanı ne kadar dövebilirse…”

2 çocukları bulunan Ahmet Uluyol ile eşi Mervenur Uluyol arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sonrası iddiaya göre Ahmet Uluyol uyumaya gitti. Mervenur Uluyol bir süre sonra yatakta yatan eşi Ahmet Uluyol'u bıçakla göğsünden yaraladı.

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Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Ahmet Uluyol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin incelemesinin ardından Ahmet Uluyol'un cansız bedeni, Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından, memleketi Yahyalı ilçesinde toprağa verildi. Gözaltına alınan Mervenur Uluyol ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

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‘BİR İNSAN BİR İNSANI NE KADAR DÖVEBİLİRSE O KADAR DÖVERDİ’

Eşinden sürekli şiddet gördüğünü iddia eden Mervenur Uluyol, "Olay yaşanmadan önce eşim Ahmet Uluyol beni sürekli darbediyordu. Daha önce anne ve babasının yanında da bana şiddet uyguladı. Bundan dolayı bayılma krizleri geçirdim. Evden ayrılıp, ağabeyimin evine gittim. Ahmet bir şeyleri bahane ederek beni tekrar eve getirdi. Bir insan bir insanı ne kadar dövebilirse o kadar döverdi. Olay günü beni darbetti. Ardından uyudu. Uyumadan önce de tehdit etti. 'Seninle yarın görüşeceğiz' dedi. Uyurken göğsüne 2 kez bıçak vurdum. Keşke böyle olmasaydı. Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti. Beni de kendini de yaktı. Pişmanım" dedi.

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