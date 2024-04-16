Şiddetli fırtına karavanı devirdi

Kaynak: İHA
Şiddetli fırtına karavanı devirdi
İngiltere'nin Staffordshire bölgesindeki şiddetli fırtına park halindeki karavanı devirdi.

İngiltere'nin Staffordshire bölgesinde yaşanan şiddetli fırtına, Knutton köyünde büyük hasara neden oldu. Dün sabah saatlerinde başlayan fırtına, çöp kutularının uçuşmasına, çatıların uçmasına ve ağaçların devrilmesine sebep oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise park halindeki bir karavanın fırtına nedeniyle devrilerek yanındaki minibüse çarptığı görüldü. Meteoroloji servisinin rüzgar hızının artabileceği uyarısı üzerine, köprüler ve parklar geçici olarak kapatıldı.

Son Haberler
Ekrem İmamoğlu gitti. Anadolu Efes EuroLeague'ye veda etti Spor
Ekrem İmamoğlu gitti. Anadolu Efes EuroLeague'ye veda etti
Irmakta sürüklenen ineği, itfaiye ve AFAD kurtardı Yerel Haberler
Irmakta sürüklenen ineği, itfaiye ve AFAD kurtardı
Yol kapatma tartışmasında başkana saldırmaya kalktılar Yerel Haberler
Yol kapatma tartışmasında başkana saldırmaya kalktılar
FETÖ üyesi eski emniyet müdürü Fethiye'de yakalandı Gündem
FETÖ üyesi eski emniyet müdürü Fethiye'de yakalandı
Dev gemi iskeleye böyle çarptı Gündem
Dev gemi iskeleye böyle çarptı
Dudaklarına dolgu yaptıran bir erkek sosyal medyada tepki topladı Video
Dudaklarına dolgu yaptıran bir erkek sosyal medyada tepki topladı
Efsane başkanın eşi vefat etti Gündem
Efsane başkanın eşi vefat etti