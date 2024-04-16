Şiddetli fırtına karavanı devirdi

İngiltere'nin Staffordshire bölgesinde yaşanan şiddetli fırtına, Knutton köyünde büyük hasara neden oldu. Dün sabah saatlerinde başlayan fırtına, çöp kutularının uçuşmasına, çatıların uçmasına ve ağaçların devrilmesine sebep oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise park halindeki bir karavanın fırtına nedeniyle devrilerek yanındaki minibüse çarptığı görüldü. Meteoroloji servisinin rüzgar hızının artabileceği uyarısı üzerine, köprüler ve parklar geçici olarak kapatıldı.